REPLACED si ispira a Batman Arkham per i combattimenti, nuovi dettagli per questo splendido indie

REPLACED è stato presentato lo scorso giugno e in seguito al reveal ha attirato subito l'attenzione degli appassionati. Il titolo è un action platform futuristico che ci immerge in una versione oscura e misteriosa di Phoenix City, con una impostazione 2.5D e una pixel art gradevole e curata.

Di recente il co-fondatore di Sad Cat Studios, Igor Gritsay, è tornato a parlare di REPLACED e del suo sistema di combattimento ispirato a Batman Arkham di Rocksteady.

Lo sviluppatore sottolinea subito le sostanziali differenza con il sistema implementato su Batman:

"Non è una traduzione diretta dal 3D al 2D perché non miravamo a replicarlo 1:1. È più un'ispirazione generale per il combattimento, dove tutto è fluido e le animazioni passano dall'una all'altra, dando al combattimento un senso di fluidità".

"Nella serie Arkham, con tutti i vari sistemi che sono stati implementati, sembra un movimento continuo, ed è un po' più facile da tradurre in 2D, perché non abbiamo questa terza dimensione alla quale dobbiamo stare attenti. Allo stesso tempo, per noi, ha richiesto molto tempo in termini di animazioni. Ci sono una certa quantità di tipi di nemici e le interazioni del protagonista con essi, e ogni interazione richiede animazioni separate per ogni personaggio sulla scena. Nel nostro caso, significa tonnellate di lavoro per il nostro team di animazione, e questa è fondamentalmente la parte più difficile perché tutti i movimenti devono sembrare naturali o passare senza soluzione di continuità".

"Naturalmente, ci sono anche alcune difficoltà in termini di design del gioco, poiché il personaggio non può muoversi in tre dimensioni, quindi sei piuttosto limitato dal tuo movimento sulla mappa. Abbiamo cercato di mantenere il gioco un po' più radicato rispetto, ad esempio, ai tipici Metroidvania. Il nostro personaggio non può saltare come il personaggio principale di Hollow Knight o Blasphemous, quindi dobbiamo mantenerlo realistico, ma anche cinematografico. Questa è la linea stretta che stiamo percorrendo, poiché dobbiamo bilanciare il "divertimento" del gameplay e l'approccio cinematografico. Dobbiamo conoscere i confini di ciò che il nostro personaggio può fare all'interno del nostro universo".

REPLACED verrà lanciato su PC, Xbox One e Xbox Series X/S nel 2022 e sarà disponibile tramite Xbox Game Pass per console e PC al day one.

Fonte: Culturedvultures.