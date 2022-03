Replaced: lo studio bielorusso Sad Cat è contro la guerra in Ucraina e lascia il Paese

Come altri protagonisti dell'industria dei videogiochi, anche lo studio bielorusso Sad Cat, responsabile di Replaced, ha condannato l'invasione russa in Ucraina.

Lo studio ha sede in Bielorussia e, come forse saprete, il paese sta appoggiando la guerra scatenata dalla Russia in territorio ucraino. Per questo motivo la compagnia ha deciso di lasciare il proprio paese.

Il team ha pubblicato una dichiarazione ufficiale su Twitter dove si legge: "siamo uno studio bielorusso e vogliamo essere totalmente chiari: siamo contro la guerra".

"Condanniamo l'invasione della Russia in Ucraina e il coinvolgimento del governo bielorusso. Il nostro team ha supportato le rivolte contro la dittatura in Bielorussia nel 2020: uno dei nostri è stato ferito, un altro è stato arrestato. Ora un membro dello staff si è trovato nel bel mezzo della guerra, per difendere la sua terra, siamo orgogliosi di avere con noi persone così coraggiose".

"Abbiamo deciso di concentrarci sulla salute del nostro team e abbiamo scelto di spostarci".

A statement from Sad Cat Studios regarding recent events. pic.twitter.com/hgkAc821JS — Sad Cat Studios (@sadcatstudios) March 4, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Replaced è previsto per il 2022 su Xbox e PC, ma date le circostanze il gioco potrebbe subire un rinvio.

Fonte: Twitter.