ResetEra è stato acquisito da MOBA Network per $4,55 milioni

ResetEra, uno dei più grandi forum di videogiochi, è stato acquisito da MOBA Network per $4,55 milioni. Non verranno apportate modifiche ai team operativi e di moderazione del forum.

Di questi, 3,55 milioni di dollari sono stati pagati in contanti e il restante milione di dollari verrà pagato entro il 31 dicembre. ResetEra guadagna grazie alla vendita di annunci e agli abbonamenti per rimuoverli. Secondo il comunicato stampa che annuncia l'acquisizione, l'azienda ha realizzato vendite per 700.000 dollari nell'ultimo anno.

MOBA Network sta cercando di introdurre nuovi formati di annunci e di aumentare la quota delle vendite dirette di annunci, con un occhio a una crescita massiccia nel 2022.

ResetEra è pubblicamente accessibile da chiunque, ma pone grandi restrizioni ai nuovi iscritti. Ha solo circa 55.000 membri, ma 45 milioni di post sul forum dalla sua community.

MOBA Network è una società di media svedese che possiede numerosi siti Web e comunità online, tra cui Mobafire.com, Dotafire.com, Smitefire.com, Owfire.com, Leaguespy.net e pochi altri. Ha anche una rete YouTube - Union For Gamers (UFG) - che gestisce oltre 1.000 creatori.

ResetEra è stato fondato nel 2017 come la nuova sede dei membri di NeoGaf, in precedenza uno dei più grandi forum di gioco al mondo. Le accuse di cattiva condotta sessuale contro il suo proprietario hanno dato il via a un esodo di massa, con molti dei membri principali di NeoGaf che se ne sono andati per creare ResetEra, con un'enfasi sulla diversità e l'inclusione.

Fonte: VG247.