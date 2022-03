Resident Evil 2, 3 e 7 per PS5 e Xbox Series X/S: i giocatori potranno trasferire i salvataggi da PS4 e Xbox One

Capcom ha recentemente annunciato che Resident Evil 2, 3 e 7 vedranno tutte riedizioni migliorate per PS5 e Xbox Series X/S entro la fine dell'anno, con vari miglioramenti visivi e tecnici promessi, tra cui il supporto al ray tracing, frame rate più elevati, audio 3D, implementazione del DualSense su PS5 e altro ancora.

Ora, le versioni migliorate di nuova generazione del trio survival horror hanno ricevuto nuovi dettagli.

Capcom ha recentemente confermato su Twitter che tutti e tre i giochi consentiranno ai giocatori di trasferire i loro salvataggi dalle console precedenti, il che significa che potrete trasferire tutti i vostri salvataggi da PS4 a PS5 o da Xbox One a Xbox Series X/S.

È stato inoltre confermato che anche il DLC incluso in Resident Evil 7 Gold Edition sarà trasferito.

In precedenza, è stato annunciato che chiunque possieda già Resident Evil 2, 3 o 7 avrà anche diritto agli upgrade digitali gratuiti per le versioni migliorate sulle console next-gen. La data di lancio esatta delle versioni migliorate non è stata ancora confermata.

Per quanto riguarda il futuro di Resident Evil, un DLC di Resident Evil Village è attualmente in sviluppo, mentre le indiscrezioni hanno fortemente suggerito che presto sarà annunciato un remake di Resident Evil 4.

Fonte: Gamingbolt.