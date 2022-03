Resident Evil 2, 3 e 7 riceveranno un upgrade Next-Gen gratuito su console e PC

L'account Twitter di Resident Evil ha confermato che Resident Evil 2 e 3 Remake e Resident Evil 7 riceveranno un upgrade Next Gen gratuito su PS5 e Xbox Series X/S, e anche su PC i giochi verranno aggiornati tramite delle patch.

Tramite l'upgrade digitale su da PS4 a PS5 o lo Smart Delivery di Xbox, i giochi su console di generazione corrente verranno aggiornati senza costo aggiuntivo e anche i salvataggi verranno trasferiti nella versione aggiornata, la quale non è ancora prevista in copia fisica.

A tal proposito, l'upgrade next gen è previsto sia per i possessori delle copie fisiche dei Resident Evil in questione sia per quelle digitali.

Next-gen physical editions aren't planned right now, but all three game will be available digitally on PS5 and Xbox Series X|S. As noted above, PS4 and Xbox One discs, and all PS4 and Xbox One digital editions of the game, will also be eligible for an upgrade. — Resident Evil (@RE_Games) March 25, 2022

A quanto pare non c'è ancora una data di uscita ufficiale, ma tolto ciò è un'ottima notizia per fan e neofiti che vogliono godere di un'esperienza next-gen per gli ultimi Resident Evil.