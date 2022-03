Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel 2022

Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil 7 sono pronti a sbarcare su PlayStation 5 e Xbox Series X|S con update tecnici dedicati, come supporto al raytracing, audio 3D, frame rate elevato e il pieno supporto al DualSense della console Sony.

I giocatori che hanno precedentemente acquistato questi titoli su PlayStation 4 o Xbox One possono ricevere un aggiornamento senza costi aggiuntivi tramite l'opzione di aggiornamento da PS4 alla versione digitale PS5 o tramite il sistema di Smart Delivery di Xbox. Una patch di aggiornamento sarà disponibile anche per gli utenti di PC senza costi aggiuntivi.

A proposito di Resident Evil 2:

Basato sul capolavoro originale che ha definito il genere, Resident Evil 2 è stato completamente ricostruito da zero per un'esperienza narrativa più profonda. Utilizzando il RE Engine di Capcom, questa rivisitazione di Resident Evil 2 offre una nuova versione della classica saga survival horror con una grafica incredibilmente realistica, un audio coinvolgente da mozzare il fiato, una nuova visuale sopra la spalla e controlli modernizzati oltre alle modalità di gameplay del gioco originale

A proposito di Resident Evil 3:

Resident Evil 3 racconta la storia di Jill Valentine, membro S.T.A.R.S., mentre fugge da una fatiscente Raccoon City e dall'implacabile Nemesis. Il RE Engine di Capcom combina immagini fotorealistiche e uno schema di controllo modernizzato con l'intenso combattimento della serie e con la risoluzione di enigmi, per offrire agli appassionati il capitolo finale, ricco di azione, del crollo di Raccoon City.

A proposito di Resident Evil 7 Biohazard:

Resident Evil 7 biohazard ha stabilito un nuovo corso per la serie di Resident Evil quando è stato pubblicato, sfruttando le sue radici e aprendo le porte a un'esperienza horror davvero terrificante. Tramite il nuovo passaggio alla visuale in prima persona e a uno stile fotorealistico basato sul RE Engine di Capcom, Resident Evil 7 biohazard offre un livello di immersione senza precedenti per il genere horror.