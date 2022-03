Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 arriveranno su PS5 e Xbox Series X/S con la patch next-gen

Attraverso un comunicato stampa, Capcom ha annunciato che Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7 biohazard arriveranno su PlayStation 5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno.

Sviluppati utilizzando il RE Engine proprietario di Capcom, tutti e tre i titoli presenteranno funzionalità all'avanguardia tra cui ray tracing, frame rate elevato e audio 3D per migliorare l'immersione delle pluripremiate esperienze. Per i giocatori PlayStation 5, tutti e tre i titoli dispongono anche del supporto DualSense per feedback aptico e grilletti adattivi.

I giocatori che hanno precedentemente acquistato Resident Evil 2, Resident Evil 3 o Resident Evil 7 biohazard per PlayStation 4 o Xbox One possono ricevere un aggiornamento senza costi aggiuntivi tramite l'opzione di aggiornamento da PS4 alla versione digitale PS5 o tramite il sistema di Smart Delivery di Xbox. I fan potranno rivivere gli orrori e gli incredibili effetti visivi di questi titoli sull'ultima generazione di console. Una patch di aggiornamento sarà disponibile anche per gli utenti di PC senza costi aggiuntivi.

Si tratta di una bella sorpresa per i fan di Resident Evil che vogliono rituffarsi in queste avventure sfruttando appieno la next-gen.