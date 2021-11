Resident Evil 2 in un imperdibile video sulla stazione di polizia, il livello che 'ha perfezionato l'arte del survival horror'

Resident Evil 2, uscito originariamente sulla prima PlayStation, ha ricevuto un remake qualche anno fa ed è sicuramente uno dei videogiochi più amati di sempre.

Il titolo di Capcom, non è solamente uno dei più apprezzati dai videogiocatori ma è anche un gioco che ha cambiato "le regole" del genere survival horror.

Per questo motivo IGN ha deciso di tuffarsi all'interno di Resident Evil 2, più nello specifico nella sezione della stazione di polizia.

"In questo episodio di Art of the Level, daremo un'occhiata a uno dei più grandi giochi survival horror, Resident Evil 2", afferma la descrizione del video. "Nello specifico, esamineremo la stazione di polizia di Raccoon City per discutere delle modifiche che Resident Evil 2 Remake ha portato al livello originale nell'era moderna".

Che ne dite? Nel frattempo, vi ricordiamo che il più recente Resident Evil Village si è aggiudicato il premio Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2021.

Fonte: IGN.