Resident Evil 3 Remake è un successo per Capcom. Superate anche le vendite dell'originale

Capcom ha comunicato di essere molto soddisfatta dell'andamento sul mercato di Resident Evil 3 Remake: il publisher ha infatti definito il gioco un successo, insieme a Monster Hunter Rise, nel report annuale pubblicato in questi giorni.

La ragione è presto detta: Resident Evil 3 Remake è arrivato a piazzare l'ottimo numero di 3,9 milioni di copie, superando anche le vendite del gioco originale del 1999 che si era fermato a 3,5 milioni.

Nonostante alcune critiche mosse al gioco quindi, soprattutto in relazione alla longevità, la riproposizione dello scontro con Nemesis e dell'avventura di Jill Valentine ha comunque ricevuto un'ottima accoglienza dal pubblico, che lo ha premiato anche più di quanto comunicato, considerato che i dati mostrati da Capcom si fermano a marzo di quest'anno.

Il report riporta anche gli ottimi numeri ottenuti da Resident Evil Village, a quota 4,5 milioni di copie, e da Monster Hunter Rise, a quota 4,8 milioni, confermando che questi due franchise rimangono i più importanti e i più trainanti in assoluto per la compagnia. Lo stesso Monster Hunter World: Iceborne ha piazzato 2,4 milioni di copie solo nell'ultimo anno fiscale, senza contare naturalmente le vendite del gioco base dall'uscita.

In aggiunta a questo, sono stati anche comunicati alcuni dati relativi ai mesi tra luglio e settembre, che hanno visto l'ottimo successo di Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin con oltre 1 milione di copie distribuite tra Nintendo Switch e PC, e la costante crescita di Monster Hunter Rise.

Con l'uscita di Rise su PC e i DLC in arrivo per Village, oltre naturalmente ai progetti in cantiere come la nuova IP Pragmata e quelli che ancora non conosciamo, il 2022 di Capcom si prospetta senza dubbio ancora più interessante.

Fonte: IGN