Resident Evil 4 Remake è reale, e lo conferma uno degli attori coinvolti!

Da un po' di tempo si è discusso dell'eventuale remake di Resident Evil 4, visti i remake di Resident Evil 2 e 3, ma sul fronte di Capcom tutto tace. A non tacere, invece, sembra essere stato uno degli attori coinvolti nella realizzazione del progetto.

D.C. Douglas, già doppiatore di Albert Wesker all'interno del franchise, ha infranto l'NDA (Non Disclosure Agreement) che gli era stato imposto da Capcom. L'Accordo di Riservatezza impedisce, infatti, di rivelare a persone non coinvolte in un dato progetto l'esistenza del progetto in questione e le implicazioni nei confronti dello stesso.

Douglas ha inviato in una chat la concept art del suo personaggio, allegando il messaggio "NON CONDIVIDETELO CON NESSUNO, potrei essere denunciato", dunque sapendo benissimo a cosa poteva andare incontro.

La conferma, seppur si tratti di un "leak", per quanto non involontario, è di importanza innegabile per i fan di Resident Evil e soprattutto per chi aspettava solo una voce da parte di Capcom. Quali conseguenze verranno prese nei confronti di Douglas non ci è dato saperle - per ora: il sospetto è che la vicenda avrà risonanza ulteriore nei prossimi giorni.

Fonte: MP1ST