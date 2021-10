Resident Evil 4 VR e non solo: i titoli in RE Engine saranno giocabili in realtà virtuale con una mod

L'arrivo di Resident Evil 4 VR ha portato la comunità di modder ad avere un pretesto di lavorare ad alcune mod che hanno il fine di portare i moderni Resident Evil realizzati in RE Engine (quindi Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake e Resident Evil: Village) nella realtà virtuale e con un gameplay completamente adattato ai controlli di movimento. Ricordiamo che Resident Evil 7, uno dei titoli più redditizi della saga survival horror di Capcom, è stato il primo titolo della serie a ricevere la possibilità di giocare in realtà virtuale con PlayStation VR.

Secondo un sondaggio condotto su Resetera, i giocatori sono ansiosi di giocare all'acclamato remake di Resident Evil 2, seguito dal più recente Resident Evil Village, con la realtà virtuale su PC. È strano non sapere come mai, dato che la strategia di portare il VR in Resident Evil 7 ha funzionato, Capcom non abbia avuto l'idea di implementare la realtà virtuale nei capitoli più recenti della serie, soprattutto considerando che Village è un sequel diretto del settimo capitolo.

Praydog, il modder in questione, ha pubblicato diversi video in cui possiamo vedere come funzionano questi Resident Evil nella realtà virtuale e la verità è che il lavoro è sorprendente e piuttosto notevole. L'utente ResetEra Yudoken sottolinea inoltre che la versione di Resident Evil 7 in realtà virtuale non ha mai raggiunto i PC e che, dunque, è rimasta una funzione esclusiva per PS4. La cosa più curiosa di questa faccenda è che lo stesso utente ha provato ad adattare Monster Hunter Rise, un altro dei maggiori successi attuali dell'azienda giapponese, con la realtà virtuale, sebbene il gameplay in quanto tale non venga mostrato ma solo i menu di gioco.

E voi quale gioco di Resident Evil tra quelli elencati vorreste giocare in VR? Fatecelo sapere nei commenti se vi va.

Fonte: ResetEra