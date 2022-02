Resident Evil protagonista di un annuncio imminente, ecco quando

Sebbene Resident Evil 4 Remake non sia ancora stato annunciato nonostante le informazioni trapelino già da due anni, Capcom sta lanciando un conto alla rovescia che termina tra una settimana. E, come ciliegina sulla torta, domani l'editore promette anche un annuncio relativo alla licenza.

L'account ufficiale di Resident Evil, Biohazard Portal ha appena anticipato un annuncio per domani alle 8:00 ora italiana. "Oh, c'è un'attività sospetta sul portale di Resident Evil...Sembra che sia per questo che tutto il personale intorno a me è stato impegnato ultimamente. C'è qualcosa che accadrà domani alle 8:00, quindi speriamo che vi piaccia!" recita il tweet.

Non sappiamo se aspettarci qualcosa della grandezza di Resident Evil 4 Remake, oppure qualcosa di nuovo su Resident Evil Re: Verse o addirittura un DLC di Resident Evil Village. Fortunatamente, i fan non dovranno aspettare molto per scoprire di cosa si tratta, ma è sicuro che tutti gli occhi dovrebbero essere invece puntati alla fine del conto alla rovescia la prossima settimana.

Oh, there's something suspicious activity going on at the Resident Evil portal...

It seems that this was the reason why all the staff around me worked busy lately. There's something going on tomorrow at 4PM(JST), so we hope you all enjoy it!#REBHFun pic.twitter.com/tiwvlAhTI5 — RESIDENT EVIL/BIOHAZARD PORTAL Official (@REBHPortal) February 14, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quel che è certo è che tra spin-off, DLC e contenuti, Capcom continua a puntare moltissimo sul franchise di Resident Evil. Ad ogni modo, rimanete sintonizzati con noi per tutte le novità che verranno condivise domani.