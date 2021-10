Resident Evil si fa gioco da tavolo su Kickstarter e raccoglie l'incredibile cifra di €800.000

Resident Evil: The Board Game è arrivato su Kickstarter nella giornata di ieri. Ebbene, dopo un solo giorno, ha già ampiamente superato l'obiettivo di 118.689 euro, arrivando, nel momento in cui vi stiamo scrivendo, a 801.213 euro.

Capcom ha collaborato con Steamforged Games per il progetto: Steamforged ha anche creato le esperienze di gioco da tavolo per Dark Souls e Horizon: Zero Dawn. Capcom e Steamforged hanno annunciato la nuova avventura di Resident Evil alla fine di settembre, promettendo un lancio su Kickstarter per l'autunno 2021 e così è stato.

Il gioco da tavolo offrirà un'esperienza survival horror cooperativa da uno a quattro giocatori, ambientata nell'iconica Spencer Mansion che è entrata nel canone della cultura pop insieme Resident Evil nel 1996. Questa particolare impresa di Resident Evil servirà come "il coronamento di un'esperienza horror di sopravvivenza da tavolo che è stata realizzata per durare anni".

Fonte: IGN