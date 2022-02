Resident Evil Outbreak e Code Veronica ottengono asset ridisegnati, novità in arrivo?

Negli ultimi mesi, l'editore giapponese Capcom è stato associato a diversi nuovi progetti legati a Resident Evil. Oltre a un remake di Resident Evil 4, ad esempio, si dice che sia in fase di sviluppo un terzo titolo della serie Resident Evil Revelations.

Non solo ma l'anno scorso è apparso un nuovo Resident Evil Outbreak nel grande leak di GeForce Now. Ulteriori suggerimenti su un possibile successore sono stati ora scoperti sul sito ufficiale di Capcom. Qui la community ha scoperto che Resident Evil Outbreak non è più visualizzato nell'area "History" con gli asset PlayStation 2 di allora. Invece, gli asset sono stati ampliati e parzialmente dotati di nuove texture. Tra questi spunta anche Resident Evil: Code Veronica.

"Perché Capcom ha apportato modifiche?" si chiedono i fan. Da un lato, è ovviamente ipotizzabile che la sezione del sito ufficiale sia stata semplicemente aggiornata con una grafica più modernizzata, ma potrebbe essere che le voci su un nuovo Resident Evil Outbreak si avverino. Tuttavia, non sarebbe chiaro quando ci si può aspettare l'annuncio ufficiale.

Resident Evil History Page updated with uprezzed artwork, screenshots and descriptions of CODE: Veronica, Outbreak and Outbreak File 2.https://t.co/8AkzfKvIzl pic.twitter.com/AzwKnnLmGx — Alex Aniel (@cvxfreak) February 22, 2022

Il primo Resident Evil Outbreak è stato pubblicato in Europa nel 2004 ed è stato progettato come uno sparatutto horror cooperativo per un massimo di quattro partecipanti. Un sequel sotto forma di Resident Evil Outbreak: File 2 seguirà nell'estate 2005.

Per adesso si tratta semplicemente di rumor, pertanto non ci resta che aspettare un intervento ufficiale da parte di Capcom.

