Resident Evil Remake 4 o Street Fighter VI? Capcom lancia un misterioso conto alla rovescia sul suo sito

Dopo il grande successo di Capcom con Resident Evil Village, i fan sono già in attesa dei prossimi passi dell'azienda giapponese in relazione a questo franchise di successo. Al momento non c'è nulla di annunciato, nonostante i vari rumor e leak abbiano puntato nelle ultime settimane ad un possibile e imminente annuncio di Resident Evil 4 Remake.

Ora tutto questo viene alimentato anche dal fatto che Capcom ha recentemente pubblicato un misterioso conto alla rovescia sul suo sito ufficiale. Nonostante l'azienda giapponese potrebbe sorprenderci con altri annunci come Resident Evil Outbreak, Code Veronica o altre notizie da Pragmata, in molti pensano che le novità siano proprio legate a Resident Evil 4 Remake.

Non solo, ma c'è una parte di fan, così come anche l'insider Dusk Golem, che pensa che in realtà il conto alla rovescia, che terminerà il 21 febbraio, porterà al reveal di Street Fighter VI, altro titolo molto atteso dai giocatori.

I don't know Capcom's marketing plans involving this, but if it's a game announcement, it's almost definitely Street Fighter 6. That one's been in the works (and even the rework since Ono left) for a few years now, and that timer is set for the end of the Capcom Cup. https://t.co/TKiCPXWv8r — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) February 14, 2022

Insomma, ai fan non resta che attendere il 21 febbraio prima di capire che cosa bolle in pentola in casa Capcom.

Fonte: GamesRadar