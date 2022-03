Resident Evil, la serie live-action di Netflix ottiene una data di lancio e nuovi poster

Netflix ha annunciato ufficialmente che la prossima serie live-action di Resident Evil in arrivo sulla piattaforma uscirà il 14 luglio. La notizia dello spettacolo, che vede come protagonista Lance Reddick nei panni di Albert Wesker, è stata relativamente tranquilla per diverso tempo, ma ora è noto che consisterà in otto episodi di un'ora e vedrà Jade Wesker, che sembra essere la figlia di Albert, combattere per la sopravvivenza 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse mondiale.

Si tratta di una direzione completamente nuova per il franchise di Resident Evil in generale. Lo spettacolo esplorerà un tipo di mondo completamente nuovo utilizzando gli eventi e i dettagli del franchise. Questo è probabilmente anche il motivo per cui lo spettacolo è ambientato a New Raccoon City piuttosto che a Raccoon City. Oltre alla data di uscita di Resident Evil, Netflix ha anche pubblicato nuove immagini per la serie.

Ecco la sinossi ufficiale della nuova serie TV di Resident Evil: "Anno 2036 - 14 anni dopo che un virus mortale ha causato un'apocalisse globale, Jade Wesker combatte per la sopravvivenza in un mondo invaso da creature infette e pazze assetate di sangue. In questa carneficina assoluta, Jade è perseguitata dal suo passato a New Raccoon City, dagli agghiaccianti legami di suo padre con la Umbrella Corporation, ma soprattutto da quello che è successo a sua sorella, Billie".

evil has evolved. RESIDENT EVIL is coming to Netflix July 14. pic.twitter.com/6uvDsSdRw2 — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) March 17, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

L'appuntamento per questa serie TV è programmato quindi per il 14 luglio.

Fonte: IGN