Resident Evil: Shinji Mikami ha rivelato da dove ha preso ispirazione

Bokeh Game Studios è un interessantissimo progetto fondato da Keiichiro Toyama dedito all'intervista informale con alcune tra le figure più importanti del settore videoludico, tra cui il creatore e regista di Resident Evil Shinji Mikami. È stata una chiacchierata che ha rivelato diversi retroscena del progetto, tra cui l'ispirazione arrivata da Sweet Home, altro celebre titolo horror.

Ecco un estratto del video che potrete visionare qui sotto:

"Esatto, amavo davvero Sweet Home. Uno dei primi creatori con cui ho lavorato alla Capcom è stato il regista di Sweet Home [...] Poi, ricordo che [Tokuro] Fujiwara mi chiamò per un incontro qualche anno dopo. Mi ha detto che il sistema di Sweet Home era buono, ma che il gioco non funzionava bene. Volevamo riprovare a portare quel sistema di gioco in un gioco horror. Mi è davvero piaciuto Sweet Home, quindi ero completamente d'accordo con lui. Sono stato onorato di poterci lavorare."

"In quel sistema, i vari oggetti che tenevi ti permettevano di progredire nel gioco. Ha assegnato ogni oggetto a un personaggio specifico. Un accendino andrebbe a un personaggio, un altro potrebbe avere un'aspirapolvere e così via. Quindi avevi bisogno dei tuoi amici, che avevano i tuoi oggetti, per completare il gioco, quindi dovevi prenderti cura di loro. Il punto era come sopravvivere in un ambiente con limitazioni."

"Alla fine, questa è probabilmente la cosa principale che ho preso. Il giocatore deve fare una serie di scelte con risorse limitate per sopravvivere. L'ho tenuto, poi ho creato qualcosa di completamente diverso."

