Resident Evil: uno streamer ha finito quattro giochi classici della serie senza prendere danni

Uno streamer di Resident Evil ha battuto quattro dei giochi classici della serie senza subire danni in un'impressionante dimostrazione di abilità e pazienza. La serie Resident Evil è uno dei franchise di videogiochi horror più longevi, avendo recentemente celebrato il suo 25° anniversario. In quel periodo, la serie ha generato molti spin-off al di fuori dei giochi, inclusi film serie animate e graphic novel.

Uno streamer è riuscito a completare non solo una run senza morte di quattro dei titoli classici della serie, ma anche una run senza danni. MattDaRoc ha recentemente completato un "God Run" di Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Code Veronica X, senza salvare e soprattutto senza prendere un solo danno.

In totale, MattDaRoc ha completato 10 diversi scenari nei quattro titoli Resident Evil, in un'impresa che ha richiesto quattro giorni per essere completata. MattDaRoc ha trasmesso in streaming il suo incredibile successo in diretta sul suo canale Twitch affinché tutti potessero vederlo, senza dubbio aggiungendo un altro livello di pressione a una sfida già ad alto rischio.

Insieme a questa impressionante God Run, il canale YouTube di MattDaRoc vanta anche un'ampia varietà di altri video di Resident Evil, che vanno dal gioco originale del 1996 ai remake più recenti.

Fonte: Kotaku