Resident Evil Village oltre 5,7 milioni di copie vendute. È record per Capcom e la serie

Capcom ha pubblicato gli ultimi dati aziendali e ha rivelato quanti acquirenti ha trovato Resident Evil Village finora. Il titolo horror ha venduto un totale di 5,7 milioni di copie.

"Resident Evil Village ha venduto più di 5,7 milioni di copie e ha vinto un totale di quattro premi ai Golden Joystick Awards 2021, incluso Ultimate Game of the Year", ha affermato Capcom nel suo ultimo rapporto annuale. Resident Evil Village è stato lanciato in tutto il mondo per PC e console a maggio 2021. Ciò significa che Capcom è riuscita a vendere tutte quelle copie in soli nove mesi, rendendo Village il capitolo più venduto del franchise di Resident Evil fino ad oggi.

Per fare uno confronto, i dati di vendita di Resident Evil 7 mostrano che il titolo è stato in grado di vendere 5,7 milioni di copie in un anno e mezzo, mentre Resident Evil 6 ha trovato circa 5,2 milioni di acquirenti nel primo anno del 2012/2013. E come annunciato anche da Capcom, la serie Resident Evil ha ora venduto 123 milioni di copie in tutto il mondo.

Recentemente sono sorti alcuni rumor su Resident Evil 9 che potrebbe chiamarsi Apocalypse, ma attualmente Capcom non ha ancora detto nulla a riguardo.

Fonte: Wccftech