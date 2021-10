Resident Evil Village ha distribuito 5 milioni di copie più velocemente di Resident Evil 7!

In una dichiarazione sulla pubblicazione delle informazioni finanziarie del secondo trimestre, Capcom ha affermato che dalla sua uscita il 7 maggio Resident Evil Village ha distribuito oltre 5 milioni di unità in tutto il mondo.

Sulla base delle precedenti dichiarazioni di Capcom, l'ultimo capitolo della serie ha raggiunto la cifra più velocemente di qualsiasi altro gioco di Resident Evil negli ultimi dieci anni. Capcom aveva precedentemente dichiarato che il predecessore del gioco, Resident Evil 7: Biohazard, aveva distribuito 5,1 milioni di unità nell'aprile 2018, circa 15 mesi dopo l'uscita del gioco nel gennaio 2017 (rispetto a poco più di 5 mesi per Village).

Il remake di Resident Evil 2 ha impiegato 11 mesi per raggiungere la stessa cifra, mentre le ultime cifre fornite da Capcom per il remake di Resident Evil 3 si attestavano a 3,6 milioni di copie a gennaio di quest'anno, il che suggerisce che potrebbe non aver ancora raggiunto i 5 milioni. Village sembra persino aver raggiunto i 5 milioni più velocemente rispetto a Resident Evil 6, che ha registrato vendite di lancio migliori. Al momento del lancio le unità distribuite ammontavano a 4,5 milioni di copie, ma le recensioni negative hanno portato le vendite a stabilizzarsi, e dopo 5 mesi il dato ha raggiunto i 4,9 milioni.

L'ultimo gioco di Resident Evil a raggiungere 5 milioni di vendite più velocemente di Village è stato Resident Evil 5, che ha raggiunto il traguardo dopo soli quattro mesi di vendita. Capcom ha affermato che spera che Village supererà le vendite di Resident Evil 7 per diventare il titolo individuale più venduto della serie.

Fonte: VG247