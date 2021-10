Resident Evil Village avrà almeno un DLC gratis

Dato il modello che Capcom tende a seguire con i giochi di Resident Evil in termini di supporto post-lancio, il fatto che a quanto pare non avessero pianificato nulla per Resident Evil Village è stato abbastanza sorprendente per molti giocatori. Ovviamente, all'E3, Capcom ha annunciato che, a causa della richiesta dei fan, era iniziato lo sviluppo del DLC per il titolo survival horror.

Il nuovo contenuto era in una fase molto precoce ai tempi, pertanto non ne abbiamo più sentito parlare. Sembra, tuttavia, che sebbene i dettagli completi sui piani post-lancio di Capcom per Resident Evil Village siano ancora oscuri, almeno alcuni dei contenuti in arrivo potrebbero essere gratuiti.

Nel recente rapporto fiscale annuale di Capcom per il 2021, il direttore e dirigente aziendale esecutivo delle divisioni di sviluppo di Capcom Yoichi Egawa ha menzionato che il team sta lavorando a un DLC gratuito per Resident Evil Village. Mentre discuteva dei piani di Capcom per una crescita continua, Egawa ha dichiarato: "Guideremo la nostra gestione dei clienti a comprendere le tendenze di gioco e le preferenze degli utenti, costruendo anche un modello di business per le operazioni online, tenendo conto della situazione del nostro DLC aggiuntivo gratuito per titoli come come Monster Hunter Rise e Resident Evil Village".

Ovviamente, non sappiamo nulla su quale sarà il DLC o quale sarà la sua portata, il che, ovviamente, significa che non sappiamo se sarà gratuito o meno. Forse Capcom aggiungerà alcuni contenuti gratuiti oltre a lavorare anche su nuovi contenuti a pagamento? Non ci resta che attendere notizie ufficiali da parte di Capcom.

Fonte: Gamepur