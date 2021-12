Resident Evil Village e l'immagine in terza persona misteriosa: nuovo gioco in arrivo?

Durante i The Game Awards, un dettaglio ha catturato l'attenzione di molti fan e si è generata un po' di confusione riguardo ciò che rappresenta. A spargere un po' di benzina sul fuoco ci ha pensato un post di Geoff Keighley su Twitter, che ha ripreso un frangente dell'evento in cui viene mostrato il dettaglio incriminato.

Mentre l'Orchestra suonava parti delle colonne sonore di ognuno dei giochi nominati, prima dell'annuncio del vincitore di Gioco dell'Anno, passavano sullo schermo i filmati dei giochi in lizza per il premio: qui, durante la riproduzione della colonna sonora originale di Resident Evil Village, si sono viste immagini che mostrano il gioco, che è interamente in prima persona, giocato in terza persona.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

La speculazione si è montata per un po', ma come fa notare un utente nelle stesse risposte del tweet di Keighley, quello era il filmato di una mod che abilita la terza persona, creata appositamente per Resident Evil Village dalla community di modder PC. È stata solo una svista o c'è dell'altro, sotto?

Qui parte un'altra speculazione basata sulle intenzioni di Keighley di mettere l'accento proprio su quel fermo immagine: è um modo per dire che il prossimo Resident Evil vedrà un ritorno della terza persona? Che Capcom ufficializzerà la mod per Village e lo renderà giocabile interamente con un'altra prospettiva anche su console? O era semplicemente un tweet volto a dire che per lui il Game of the Year doveva essere Resident Evil Village?

Fonte: Comic Book