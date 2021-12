Resident Evil Welcome to Raccoon City, Sony ci mostra i primi 9 minuti del film

Sony Pictures ha pubblicato i primi 9 minuti di Resident Evil: Welcome to Raccoon City in onore del reboot horror in arrivo sulle piattaforme digitali. Il nuovo adattamento del franchise horror di sopravvivenza di Capcom funge da reboot della serie di film e adatta gli eventi dei primi due giochi di Resident Evil.

La storia divide la sua attenzione tra Chris Redfield e il resto della sua squadra di Special Tactics And Rescue Service (STARS) mentre indagano sulla Spencer Mansion e mentre la sorella di Chris e il poliziotto di Raccoon City Leon S. Kennedy combattono per sopravvivere a un'epidemia di zombie nella città, tutto apparentemente legato alla minacciosa azienda farmaceutica Umbrella.

Kaya Scodelario ha guidato il cast di Resident Evil: Welcome to Raccoon City nei panni di Claire al fianco di Hannah John-Kamen in quelli di Jill Valentine, Robbie Amell è Chris, Tom Hopper è Albert Wesker e Avan Jogia è Leon S. Kennedy. Lo sviluppo del reboot è iniziato poco prima dell'uscita d Resident Evil: The Final Chapter, con Greg Russo inizialmente incaricato di scrivere la sceneggiatura del progetto, anche se alla fine si è ritirato lavorando a Mortal Kombat.

Se ancora non lo avete fatto, a questo link potete dare uno sguardo alla nostra recensione.

Fonte: Collider