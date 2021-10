Resident Evil: Welcome to Raccoon City riceve il trailer ufficiale

Raccoon City è una delle location più importanti dell'universo di Resident Evil e nel primo trailer dell'imminente adattamento cinematografico della serie, è anche sull'orlo di un'apocalisse zombie. Il nuovo film si chiama Resident Evil: Welcome to Raccoon City e ora possiamo finalmente dare uno primo sguardo.

Resident Evil non è estraneo al grande schermo. Nel corso degli anni 2000 e 2010, il regista Paul WS Anderson ha realizzato diversi film della serie con attrice Milla Jovovich. Ma l'ultima voce, scritta e diretta da Johannes Roberts, è un completo reboot per il franchise, che ripropone tutti i personaggi principali della serie di Anderson. Anche questa volta la storia si avvicina di più al gioco originale, come evidenziato dalla ricerca della villa nel trailer.

Il trailer ci presenta Claire Redfield (Kaya Scodelario) e Chris (Robbie Amell), due dei personaggi principali della serie. Claire ha una teoria secondo cui la Umbrella, la grande società che sostiene la loro piccola città natale di Raccoon City, è in realtà malvagia, scoprendo così che ha ragione. Come i fan dei giochi potrebbero prevedere, la ricerca di risposte di Claire e Chris li porta a visitare una villa inquietante, dove incontreranno Leon S. Kennedy (Avan Jogia) portandoli al cuore degli esperimenti contorti della Umbrella e dei mostri che producono. Qui di seguito potete dare uno sguardo al trailer in italiano.

Attualmente Resident Evil: Welcome to Raccoon City non ha una data di uscita in Italia, ma negli USA arriverà il 24 novembre.