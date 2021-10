Resident Evil: Welcome To Raccoon City, un video ci mostra quanto il film sia fedele al gioco

Il film di prossima uscita Resident Evil Welcome to Raccoon City mira a essere un "adattamento fedele" dei giochi, secondo lo scrittore e regista Johannes Roberts. In un nuovo video, Roberts illustra tutti i modi in cui il film onorerà e rispetterà l'eredità dei giochi.

E questo si riduce a dettagli molto fini, inclusa la scena del camionista che mangia un hamburger in Resident Evil 2. Il video è stato pubblicato attraverso Twitter e mette a confronto scene del film con quelle dei giochi.

"Welcome to Raccoon City è un adattamento molto fedele dei giochi di Resident Evil. È qui che tutto è iniziato. Questa è una storia di origine in cui incontriamo tutti i personaggi iconici dei giochi. Ogni fotogramma ha dettagli del gioco, dall'hamburger che il camionista sta mangiando al design del camion vero e proprio", dice Roberts. "Abbiamo costruito la villa e la stazione di polizia secondo le specifiche del gioco. Questo è un film horror creato con l'amore per il gioco". Qui sotto potete dare uno sguardo al video.

Hear what makes #ResidentEvil: #WelcomeToRaccoonCity writer/director, Johannes Roberts, so passionate about adapting the games for the big screen. ???? ? ?

Exclusively in movie theaters November 24. pic.twitter.com/YXYbKvXyyz — Resident Evil (@ResidentEvil) October 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Resident Evil Welcome to Raccoon City arriverà negli USA a novembre ma in Italia non c'è ancora una data ufficiale.

Fonte: Gameranx