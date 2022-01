Star Wars Jedi Fallen Order 2 e non solo. Respawn starebbe lavorando a un FPS single-player in uscita nel 2024 o 2025

Il futuro di Respawn Entertainment sembra piuttosto roseo e a quanto pare il team avrà le mani occupate ancora per parecchio tempo. Star Wars Jedi Fallen Order 2, progetto che praticamente tutti nell'industria danno per scontato, sarebbe solo uno dei nuovi videogiochi in sviluppo all'interno del team fondato dalla figura chiave dietro ai successi di Call of Duty, Vince Zampella.

In questi giorni Mohammad Alavi, sviluppatore di spicco all'interno di Respawn e designer di livelli storici di Call of Duty come l'acclamato e controverso No Russian, ha annunciato l'addio al team spingendo il noto giornalista e insider Jeff Grubb a spendere alcune parole sul titolo sul quale Alavi stesso stava lavorando in qualità di creative director. Ci troviamo nel campo dei rumor ma Grubb sembra avere informazioni piuttosto sicure su questo particolare titolo che dovrebbe uscire tra il 2024 e il 2025 mentre 2023 o addirittura fine 2022 dovrebbe essere la finestra di lancio di Star Wars Jedi Fallen Order 2.

Nonostante l'addio di Alavi (che ha parlato di una nuova avventura senza entrare nello specifico), il gioco in questione non verrà assolutamente abbandonato e si tratterebbe di un FPS con "ambizioni da AAA" e un focus su "mobilità" e "stile". Dalla descrizione sarebbe piuttosto semplice pensare a Titanfall 3 ma secondo Grubb dovrebbe trattarsi di una nuova IP.

(2/2) I've had the fortune of working & learning from the most talented devs and helping create franchises I'm very proud of (Titanfall and Apex Legends). Today's bitter sweet: I'm excited about my next adventure, but I'm sad about leaving behind a family. It's the end of an era. — Badmofo | Mohammad Alavi (@iambadmofo) January 11, 2022

Nel corso del 2022 l'FPS dovrebbe continuare a essere sviluppato sotto forma di prototipo fino ad arrivare alle caratteristiche chiave che porteranno alla build che effettivamente funzionerà nel prodotto finito.

Il gioco potrebbe rivelarsi poi Titanfall 3 ma per il momento, come detto, sembrerebbe essere qualcosa di nuovo e visto l'ottimo lavoro svolto con la campagna single-player di Titanfall 2 non vediamo l'ora.

