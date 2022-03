PS5 niente Returnal 2, Housemarque sta lavorando a una nuova IP

Come riportato da Venturebeat, il prossimo gioco di Housemarque non sarà un sequel di Returnal, secondo i commenti dell'amministratore delegato dello studio Ilari Kuittinen.

In un'intervista ai DICE Awards della scorsa settimana, i leader di Housemarque hanno parlato a lungo del futuro dello studio, dei prossimi progetti e del rapporto dello studio con PlayStation in un momento in cui il publisher ha detto che si concentrerà sempre più sui giochi live service.

"Siamo uno degli ultimissimi dinosauri a realizzare giochi arcade", ha detto Kuittinen. "Nex Machina, alcuni anni fa, era un gioco sparatutto nello stile dei coin-op degli anni '80. Abbiamo lavorato anche sui giochi multiplayer. Ci abbiamo provato, ma non l'abbiamo fatto altrettanto bene. Ora siamo ai primi giorni con un nuovo gioco, una nuova IP, la stiamo concettualizzando. Vedremo cosa ne consegue.".

Il director di Returnal Harry Krueger ha aggiunto che Housemarque sta "cercando di mantenere quell'identità" come studio incentrato sui giochi arcade e che più generi possono coesistere.

"Possono esserci giochi live service, giochi multiplayer, giochi con molte sensibilità diverse", ha detto Krueger. "Returnal è solo un'altra voce. In questa fase siamo piuttosto orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Returnal e siamo piuttosto entusiasti di perseguire la stessa traiettoria dell'azienda".

Anche se sembra che Housemarque potrebbe non tornare su Returnal, un tweet dello scorso novembre ha suscitato speculazioni sul fatto che potremmo ottenere una sorta di DLC in futuro.

Nel frattempo, l'acquisizione da parte di Sony dello sviluppatore di Destiny 2 Bungie ha grandi implicazioni per il futuro di PlayStation: vale a dire una maggiore attenzione allo sviluppo e all'investimento in giochi multiplayer e live-service, anche se i giochi per giocatore singolo di PlayStation non dovrebbero andare da nessuna parte.

Fonte: IGN.