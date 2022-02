Returnal: dopo l'action per PlayStation 5 Housemarque cerca personale per qualcosa di nuovo

L'action esclusivo per PlayStation 5, Returnal, è stato un successo su tutta la linea, permettendo a Housemarque non solo di consolidarsi come realtà dello sviluppo di videogiochi ma anche di far parte ufficialmente di PlayStation Studios. Si guarda al futuro però, con il team già al lavoro su un nuovo progetto.

Come da tweet, Housemarque è alla ricerca di nuovo personale, nello specifico di un Lead Level Designer. Questa è la descrizione dell'incarico:

"In qualità di capo del talentuoso e appassionato team di level design dietro RETURNAL, lavorerai a stretto contatto con il Design Director, Lead Game Designer e Game Director per aiutare a guidare la prossima evoluzione dei giochi Housemarque. Sei appassionato di giochi e dell'arte del level design e del combat design."

"Prenderai l'iniziativa e troverai soluzioni creative a problemi complessi. Sei creativo, spirito di squadra e orientato ai risultati. Ti sforzi di essere un grande vantaggio per il nostro team di progettazione dei livelli e di ispirarli a fare livelli e combattimenti migliori."

È chiaro come il prossimo lavoro sia un'esclusiva PlayStation 5 (anche su PC?) e vista l'esperienza sugli action, possiamo presupporre che si tratti nuovamente di questo, magari proprio un sequel di Returnal; chi lo sa.

Fonte: PSU.com