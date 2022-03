Returnal Ascension aggiunge co-op e una modalità nella misteriosa Torre di Sisifo. Data di uscita e trailer!

Inaspettatamente Returnal, l'acclamata esclusiva PS5 di Housemarque, è pronta a regalarci una nuova letale avventura e questa volta non saremo soli.

Ecco la descrizione ufficiale di Returnal Ascension:

"Selene è ancora intrappolata in un ciclo infinito, ma ora non è più sola.

Returnal: Ascension introduce la Modalità cooperativa, che ti permette di condividere il tuo viaggio (le sfide giornaliere, le scene nella casa e la Torre di Sisifo non sono disponibili durante le partite cooperative) attraverso il labirintico e mutevole Atropo con un altro giocatore. Connessione a Internet e abbonamento a PlayStation Plus richiesti per scaricare e giocare la Modalità cooperativa

Questo aggiornamento include, inoltre, la Torre di Sisifo, a cui potrai accedere solo una volta sbloccato il Rampino icariano. Per scalare i venti piani della torre, dovrai superare sfide sempre più difficili e pericolose. Elimina tutti i nemici presenti su un piano per salire al successivo, ma fa attenzione: non c'è modo di sapere quali letali minacce dovrai affrontare...

L'update sarà disponibile il 22 marzo e intanto, in caso non lo abbiate ancora fatto, andate alla scoperta di questa incredibile esclusiva nella nostra recensione di Returnal.