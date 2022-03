Returnal Ascension in un nuovo video gameplay che mostra la modalità della Torre di Sisifo

Housemarque ha offerto uno sguardo esteso alla nuova modalità di sopravvivenza di Returnal. La Torre di Sisifo è una sfida ascendente di fasi sempre più pericolose in arrivo su Returnal tra pochissimi giorni come parte del suo aggiornamento Ascension, che introdurrà anche il supporto cooperativo per due giocatori per il gioco principale.

Il director di Returnal Harry Krueger e il narrative director Gregory Louden guidano i giocatori attraverso oltre 18 minuti di filmati di gioco della Torre di Sisifo nel nuovo video.

"Ogni fase nella Torre culminerà con un incontro con Algos, che diventerà anche sempre più difficile man mano che avanzerete nella modalità" ha affermato Krueger. "A differenza della campagna, anche nella Torre i giocatori avranno un punteggio da inseguire. Sarete in grado di monitorare i vostri progressi e il punteggio più alto in una classifica e competere contro i vostri amici e nemici per il grado più alto". Qui di seguito trovate il video.

Vi ricordiamo che l'aggiornamento Ascension di Returnal arriverà su PlayStation 5 il 22 marzo.

Fonte: PushSquare