Returnal potrebbe ricevere DLC o un nuovo sistema di salvataggio?

Nonostante Housemarque, il team di sviluppo di Returnal e una delle nuove entrate in PlayStation Studios, non abbia comunicato l'intenzione di rilasciare nuovi contenuti post-lancio, i numeri derivanti dalle vendite e dai voti della critica potrebbero far cambiare idea velocemente. Un altro numero che potrebbe però aver già convinto il team sta nel sei, in quei 6Gb di aggiornamento interno ─ dedicato solo agli sviluppatori ─ per Returnal.

? New Update Released For Returnal Beta (Dev Version) , +5 Month After Launch !



? New Update Increased ~6GB Beta Size.



? Maybe Test New Content/Feature ?



? #Returnal #PS5 pic.twitter.com/DP39ywd2Rz — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) October 7, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non sappiamo nulla su cosa contengano quei 6Gb di dati, ma si può dubitare sul fatto se sia qualche piccolo aggiustamento. Il team di sviluppo è sempre attento alla community e una delle feature più richieste è l'aver più opzioni dedicate ai salvataggi e vista la natura rogue-like del titolo, non sarebbe un'aggiunta semplice. 6Gb sono comunque tanti, il che farebbe pensare a nuovi contenuti aggiuntivi, a cominciare da piccole skin, ad armi sino a interi livelli.

La conferma di questo aggiornamento, da parte di PlayStation Game Size su Twitter, suggerisce in ogni caso che i lavori non sono interrotti, il che è forse la notizia migliore per chi ha sudato freddo su Returnal, uscendone però vittorioso.

Fonte: segmentnext.com