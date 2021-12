'Ratchet & Clank Rift Apart migliore grafica del 2021'! Le scelte di Digital Foundry

Alex Battaglia e John Linneman di Digital Foundry hanno nominato gli 11 giochi più belli del 2021, individuando così i tre giochi che sono saliti sul podio. Al terzo posto troviamo Returnal, il titolo di Housemarque che viene elogiato dal team non solo per la sua grafica, ma anche perché riesce a implementare perfettamente tutte le funzionalità del DualSense.

Il secondo posto è andato a Lego Builder's Journey. Gli esperti di Digital Foundry elogiano il ray tracing e le parti LEGO realistiche. Il primo posto è andato a Ratchet & Clank: Rift Apart: Digital Foundry ha sottolineato la natura cinematografica del gioco, affermando che assomiglia a un film d'animazione. Il titolo è stato anche elogiato per gli FPS stabili in luoghi ricchi di dettagli, ma anche l'ambientazione stessa ha avuto una menzione d'onore. Particolare attenzione è stata dedicata alle moderne tecnologie, compreso il ray tracing. Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top 11.

Ratchet and Clank: Rift Apart Lego Builders Journey Returnal Forza Horizon 5 Metro Exodus Enhanced Edition Guardians of the Galaxy Deathloop Metroid Dread The Ascent Resident Evil Village Kena: Bridge of Spirits

