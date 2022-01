Returnal è il Game of the Year 2021 di Shuhei Yoshida di PlayStation

All'inizio del nuovo anno, molte persone nel settore dei videogiochi hanno scelto i loro giochi preferiti del 2021. Dalle pubblicazioni agli sviluppatori, in molti si sono rivolti ai social media per annunciare il loro gioco dell'anno.

Anche il capo della divisione giochi indie di PlayStation, Shuhei Yoshida, ha annunciato quale è stato il gioco del 2021 che gli è piaciuto di più. Su Twitter ha rivelato il suo amore per il titolo di Housemarque, Returnal.

All'inizio di questa settimana, Yoshida ha svelato sul blog di PlayStation i suoi 12 migliori giochi indie del 2021. Non sorprende che Yoshida abbia qualche idea sui migliori titoli indie dell'anno, essendo il boss della divisione indie di PlayStation. Tra i suoi preferiti ci sono titoli popolari come Kena: Bridge of Spirits e Hades, così come alcuni successi meno noti come Chicory: A Colorful Tale e Puzzling Places. Yoshida ha sottolineato che le alte velocità di PlayStation 5 gli hanno permesso di giocare più giochi quest'anno di quanto fosse possibile in precedenza.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Tuttavia, oltre a questo, ha incoronato Returnal "My Personal GOTY". Non è una sorpresa vedere un gioco come Reutrnal arrivare in cima alla lista di Yoshida. Il gioco è il primo grande passo verso i giochi tripla A per lo sviluppatore Housemarque, che prima si è fatto un nome nel mondo degli indie.

Returnal si è rivelato un vero successo quando è stato lanciato a marzo. Lo sparatutto roguelike in terza persona ha ottenuto recensioni positive per il suo gameplay veloce, gli ambienti lussureggianti e la narrativa intrigante. Si è persino portato a casa il premio per il miglior gioco d'azione ai The Game Awards di quest'anno.

Fonte: Thegamer.