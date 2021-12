Returnal potrebbe ricevere nuove opzioni di salvataggio in futuro per Housemarque

Ad aprile di quest'anno è uscita l'esclusiva di nuova generazione PlayStation 5 Returnal, sviluppata da Housemarque e Sony. Il gioco era un titolo interessante, una sorta di mix di vari tipi di generi con sparatorie infernali, una storia horror psicologica e una struttura roguelike.

Il gioco ha già ricevuto molti riconoscimenti, ma per alcuni è stato difficile proseguire nel viaggio. Gli elementi roguelike del titolo erano in origine piuttosto spietati, senza alcuna possibilità di salvare. Alla fine le cose sono cambiate con un aggiornamento importante, rendendolo un po' più accessibile per coloro che non hanno avuto il tempo o la pazienza per lunghe partite: ora sembra che in futuro potrebbero arrivare ulteriori opzioni.

Parlando con EDGE, il direttore del gioco Harry Krueger e il direttore del marketing Mikael Haveri hanno affermato che dopo la risposta positiva all'aggiornamento del salvataggio, potrebbero arrivare più opzioni. Housemarque "potrebbe consentire alcune opzioni in futuro ai giocatori per personalizzare quell'esperienza in una singola run", ha affermato Haveri.

Non è chiaro quali opzioni potrebbero essere dovute alla rigida struttura di esecuzione del gioco e non ci sono dettagli, ma considerando questa e l'aggiunta dello stato di salvataggio originale, sembra che lo sviluppatore stia esaminando più opzioni per coloro che non riescono a cavarsela.

Fonte: The Loadout