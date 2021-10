Returnal, l'esclusiva PS5 vince il suo primo Game of the Year

Returnal è arrivato quest'anno come una delle esclusive PlayStation 5 ed ha riscosso un grande successo presso la critica e i fan. Questo è esattamente ciò che gli ha permesso di vincere il suo primo GOTY.

E' stata una notte di festa per Housemarque, lo studio PlayStation Studios, perché Returnal ha vinto il suo primo GOTY nell'ambito dei Develop: Star Awards 2021, un premio che riconosce i migliori del settore durante l'anno e il cui sistema di voto è limitato agli stessi creativi incaricati di realizzare i videogiochi che amiamo. In questo caso Returnal è stato nominato in 7 delle 17 categorie, tra cui nella più importante della serata: Game of the Year.

La celebrazione è iniziata per Housemarque quando Returnal ha vinto il premio Best Visual Art, dove ha gareggiato con giochi come Before I Forget, Little Orpheus, Mundaun, South of the Circle e The Last Campfire.

Nella categoria Best Game of the Year, Returnal ha avuto la meglio su giochi come Fall Guys: Ultimate Knockout, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure, The Dark Pictures Anthology: Little Hope e The Last Campfire.

Returnal è disponibile in esclusiva su PS5.

Fonte: Ruetir.