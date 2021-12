Returnal per PS5 incoronato gioco dell'anno dal The Guardian

Il 2021 sta per finire e diverse testate giornalistiche hanno stilato quali siano stati i giochi migliori di quest'anno. Tra queste, oltre a noi, troviamo il The Guardian che ha pubblicato la sua personalissima Top 15.

Il gioco dell'anno per il sito è proprio Returnal, l'esclusiva PS5 di Housemarque. Tra i motivi per cui è stato scelto si legge: "Questo inquietante gioco di fantascienza a loop temporale è uno degli sparatutto in terza persona più grandi e più cupamente affascinanti di sempre. Correre, saltare e sparare per il suo pianeta desolatamente bello è così bello che non dispiace nemmeno ricominciare dall'inizio ogni volta che si viene uccisi da una delle sue inquietanti forme di vita aliene. È intimidatorio e richiede molto tempo, ma le ricompense sono fantastiche. Un gioco raro che rimane intelligente e avvincente come sembra a prima vista".

Completano il podio Psychoanuts 2 di Double Fine che si trova al terzo posto, e Ratchet & Clank Rift Apart, un'altra esclusiva PlayStation 5 che invece si piazza al terzo posto.

Qui di seguito potete dare uno sguardo alla Top 15.

15 - Wildermyth

14 - Monster Hunter Rise

13 - Super Mario 3D World + Bowser's Fury

12 - The Artful Escape

11 - Resident Evil Village

10 - Halo infinite

9 - It Takes Two

8 - Overboard!

7 - Unpacking

6 - Forza Horizon 5

5 - Hitman 3

4 - Deathloop

3 - Ratchet & Clank Rift Apart

2 - Psychonauts 2

1 - Returnal

Fonte: The Guardian