Returnal: lo studio di supporto di Housemarque, Climax Studio al lavoro su un'esclusiva AAA PS5?

Lo sviluppatore di Returnal Housemarque, come molti altri studi, non è estraneo all'aiuto di altri team di supporto. Climax Studio è uno di quegli studi, che infatti collaborano da tempo con Housemarque.

Ora sembra che Climax stia assumendo, questa volta per un "progetto AAA per un editore first-party", secondo l'elenco. La posizione è per un designer di livello senior, ma oltre a questo non c'è altro da dire. È piuttosto ciò che non è detto che potrebbe essere più significativo. Climax ha una storia di lavoro con Housemarque ed è molto probabile che qualunque cosa stiano lavorando sia per Housemarque e di conseguenza possiamo parlare di un'esclusiva PS5.

Una cosa interessante e condivisa dagli utenti di Reddit è che nel grosso leak emerso qualche mese fa di NVIDIA GeForce Now si parlava di Returnal per PC ed il team ha effettivamente lavorato in passato a porting di altri giochi Housemarque come Resogun e Dead Nation: è probabile quindi che lo studio stia lavorando anche ad un porting di questo gioco?

Climax Studio Working on Unannounced AAA Title For 1st Party Publisher

- They help in Returnal For PS5 So Maybe Another #PS5 Exclusive for #PlayStation

- Also In Recent Nvidia Leaks Returnal Listed for PC developed by Climax Studio So This Could be Pc Port pic.twitter.com/7K0b2NCZsL — Faizan Shaikh (@FaizShaikh7681) January 5, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Per adesso sono tutte supposizioni e non ci sono ulteriori dettagli. Non resta che attendere informazioni ufficiali in futuro.

Fonte: Reddit