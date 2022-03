Returnal si aggiorna con l'update 3.000.001 che introduce co-op e Torre di Sisifo

Returnal è stato un grosso trampolino di lancio per Housemarque, ora a tutti gli effetti parte di PlayStation Studios. Ostico ma appagante, Returnal è diventato un cult per gli appassionati e che ora migliora ulteriormente grazie a nuove feature tanto attese.

Con l'update 3.000.001 viene infatti introdotta la co-op, in cui sarà possibile chiamare un altro giocatore per darvi una grossa mano contro i pericolosissimi nemici del titolo. Utilizzando il Portale Chronosis sarà possibile interagire con una seconda Selene proveniente da un'altra linea temporale, con il mondo che viene riequilibrato per evitare di rendere le cose troppo semplici. Ci mancherebbe.

Inoltre viene introdotta la Torre di Sisifo, cha ha fini anche narrativi, proseguendo sui tentativi di fuga di Selene dal pianeta. L'obiettivo è quello di arrivare in cima, affrontando difficoltà sempre più elevate e un nuovo boss, Algos. Oltre a questo entrano in scena diverse correzioni e miglioramenti alla quality-of-life in generale.

