RimWorld rimosso da Steam in Australia perché non in linea con gli standard di moralità, decenza e decoro

Il simulatore gestionale sci-fi RimWorld è stato rimosso da Steam in Australia in seguito alla classificazione per una versione console.

Sebbene il titolo sia disponibile in digitale da qualche anno, il gioco di Ludeon è stato esaminato dall'Australian Classification Board prima di un potenziale lancio fisico e non può più essere venduto nel paese.

Di conseguenza, RimWorld è stato contrassegnato come "Refused Classification", un'"etichetta" riservata ai giochi che "raffigurano, esprimono o trattano in altro modo questioni di sesso, abuso o dipendenza da droghe, criminalità, crudeltà, violenza o fenomeni rivoltanti o ripugnanti in un modo che offendono gli standard di moralità, decenza e decoro generalmente accettati da adulti ragionevoli".

Lo sviluppatore ha affermato in un post che le chiavi Steam acquistate dal sito Web RimWorld non possono essere riscattate e gli utenti non possono ricevere il titolo in regalo da altri paesi per aggirare il ban.

Fonte: Gamesindustry.biz.