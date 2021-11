Ruined King: A League of Legends Story e Hextech Mayhem a sorpresa disponibili da oggi

Tramite un comunicato stampa, Riot Forge ha annunciato che i suoi titoli di debutto, Ruined King: A League of Legends Story e Hextech Mayhem: A League of Legends Story, sono già disponibili per l'acquisto.

Ruined King: A League of Legends Story è un GDR a turni per giocatore singolo sviluppato da Airship Syndicate (i creatori di Battle Chasers: Nightwar e Darksiders Genesis, guidati dal leggendario illustratore e fumettista Joe Madureira) ed è disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 e su PC tramite Steam, GOG.com ed Epic Games Store. A breve sarà disponibile anche su sistema PlayStation 5 e Xbox Series X/S, con una versione aggiornabile gratuitamente per i possessori del gioco su sistema PlayStation 4 e Xbox One. L'attuale versione è già compatibile con PS5 e Xbox Series X|S. La storia si svolge in due celebri regioni di Runeterra: Bilgewater, una movimentata città portuale che ospita cacciatori di mostri marini, gang criminali e contrabbandieri provenienti da tutto il mondo conosciuto, e le Isole Ombra, una terra avvolta e piagata da una letale Nebbia Oscura che corrompe tutto ciò che tocca. Prenderete il controllo di un'improbabile squadra di celebri campioni di League of Legends, che si sono riuniti per sconfiggere un misterioso nemico comune: Miss Fortune, Illaoi, Braum, Yasuo, Ahri e Pyke.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story è un nuovo runner musicale sviluppato da Choice Provisions, i creatori della serie BIT.TRIP, ed è disponibile su Nintendo Switch, su PC tramite Steam, GOG.com ed Epic Games Store, e a breve attraverso l'app mobile di Netflix. Ambientato nell'universo di League of Legends, metterà alla prova i giocatori con salti esplosivi e bombardamenti che vanno eseguiti a tempo di musica per evitare ostacoli, disarmare nemici e accendere micce, scatenando divertenti ed esplosive reazioni a catena fino a raggiungere un'apoteosi confusionaria.

Riot Forge ha anche svelato nuovi dettagli riguardanti le sue prossime uscite. Song of Nunu: A League of Legends Story sarà disponibile nel 2022, ma gli sviluppatori di Tequila Works oggi ne hanno svelato per la prima volta il gameplay attraverso un filmato. Questo commovente gioco d'avventura per giocatore singolo sarà disponibile per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, PS5, e PC tramite Steam, GOG.com ed Epic Games Store. I protagonisti saranno due campioni molto amati, Nunu e Willump, alle prese con un epico viaggio alla ricerca della mamma del bambino, scomparsa da tempo.

CONV/RGENCE: A League of Legends Story, è invece un gioco platform d'azione in 2D con controllo temporale per giocatore singolo creato da Double Stallion. Anche questo titolo verrà pubblicato l'anno prossimo e il team ha svelato un assaggio del gameplay in un nuovo filmato.

Hextech Mayhem: A League of Legends Story è disponibile ora su Nintendo Switch e PC, tramite Steam, GOG.com e sull'Epic Games Store a 9,99 €. Ruined King: A League of Legends Story è disponibile ora su Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PC, tramite Steam, GOG.com e sull'Epic Games Store a 29,99 €. È inoltre disponibile un'Edizione Deluxe per tutte le piattaforme che include il gioco, aspetti Rovina per tutti i personaggi, il Pacchetto iniziale Rovina e oggetti aggiuntivi per 39,99 €.

L'Edizione per collezionisti fisica è disponibile a 129,99 € e comprende un volume di illustrazioni, un disegno esclusivo di Joe Madureira, la colonna sonora del gioco su disco in vinile, una mappa di Bilgewater stampata su tessuto, un quaderno con penna e una tazza a tema Bilgewater.