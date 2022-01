Riot Games risarcirà i dipendenti che vogliono andarsene e non credono nei cambi di strategia aziendali

Riot Games ha annunciato modifiche ufficiali alla direzione e alla strategia dell'azienda per il futuro e intende compensare meglio i suoi dipendenti che scelgono di andarsene durante il processo. L'informazione è stata divulgata in un nuovo post sul blog ufficiale dell'azienda, che non si vede più come una "società di giochi", ma una "società di giocatori".

"Faremo sempre giochi. Ma scopriamo anche sempre più che questo è un modo obsoleto di classificarci. Non vogliamo essere definiti dalle cose che facciamo, vogliamo essere definiti dalle persone per cui facciamo queste cose. In altre parole, preferiamo vederci non come una società di giochi, ma come una società di giocatori".

Allo stesso tempo, l'azienda riconosce che molti dei suoi dipendenti hanno cercato di lavorare lì pensando solo ai giochi. Pertanto, ha facilitato le condizioni ed i benefici per coloro che vogliono lasciare il lavoro. Pertanto i lavoratori che non si sentono in linea con le nuove decisioni e che vogliono andarsene riceveranno il 25% del loro stipendio base, tre mesi di sussidi e tutti i bonus a cui hanno diritto al momento delle dimissioni.

"Con il nostro nuovo piano strategico, le evoluzioni della nostra cultura, i nuovi modelli retributivi e operativi e i nuovi team in atto, siamo fiduciosi di mettere Riot nella posizione migliore per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi", ha affermato Nicolò Laurent CEO di Riot Games.

Fonte: PCGamer