Road 96, il titolo del creatore di Valiant Hearts sta per arrivare anche su PlayStation e Xbox ecco quando

Road 96 quando è stato originariamente lanciato a metà del 2021 ha ricevuto un'accoglienza tiepida da parte dei giocatori. Tuttavia, il gioco ha ricevuto numerosi premi, nomination e recensioni critiche positive. Ora che Road 96 ha riscontrato un certo successo, Digixart ha annunciato che il titolo arriverà finalmente su PlayStation e Xbox.

In un messaggio condiviso su Twitter, Digixart ha confermato che avrebbe portato Road 96 sulle piattaforme PlayStation e Xbox. La data di lancio ufficiale per i porting su console è il 14 aprile. Sebbene il messaggio sui social media non indichi esplicitamente quali piattaforme sono confermate supportate, un trailer mostra le versioni PS4, PS5 e Xbox Series X/S.

Come notato in precedenza, Road 96 è già disponibile su Nintendo Switch, quindi questa non è la prima volta che arriverà su console. Qui di seguito potete dare uno sguardo all'annuncio.

Hitchhikers on @Xbox and @PlayStation ? your journey starts April 14! ?? ??



There are thousands of roads across the nation of Petria. Which one will you take? pic.twitter.com/X89vf3aB3X — Road 96 ? (@Digixart) March 11, 2022

"Estate 1996, il grande giorno è arrivato! Ti metti in viaggio. Avventura. Libertà. Fuga. Corsa. Scappa dal regime. Cerca di sopravvivere. In questo viaggio rischioso per raggiungere la frontiera, la strada lega personaggi incredibili, con storie e segreti da svelare: un'avventura in continua evoluzione. Ma ogni chilometro percorso ti pone davanti a una nuova scelta. Le decisioni che prenderai cambieranno la tua avventura, le persone che incontrerai, e forse perfino il mondo. Migliaia di strade attraversano la tirannica nazione di Petria. Quale prenderai?" recita la descrizione del gioco.

