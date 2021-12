Roblox è stato accusato di non essere un ambiente sicuro per i bambini

Il canale video People Make Games ha condotto un'indagine sullo sviluppatore di Roblox con alcune rivelazioni riguardanti la sicurezza dei bambini. Il canale aveva precedentemente pubblicato un video che accusava Roblox Corporation di "sfruttare" i giovani sviluppatori di giochi. Da allora l'azienda ha chiesto a People Make Games di rimuovere quel video, ma invece sono emersi nuovi sviluppi riguardanti la sicurezza dei bambini sulla piattaforma di gioco.

Roblox è una piattaforma di gioco rivolta principalmente ai bambini e consente loro di creare i propri videogiochi per far giocare gli altri. Attraverso la monetizzazione possono guadagnare valuta virtuale denominata Robux, che può essere convertita in denaro reale. Il nuovo video People Make Games include una serie di storie sulla sicurezza dei bambini sulla piattaforma.

Mentre Roblox è iniziato come un modo per i singoli sviluppatori di creare giochi, la sua popolarità ora significa che interi team di sviluppo stanno realizzando giochi per la piattaforma. Ciò non solo è contrario all'obiettivo originale della piattaforma di consentire ai singoli bambini la libertà creativa, ma significa che molti giovani designer stanno lasciando la piattaforma per unirsi alle comunità di sviluppo attraverso i social media.

I bambini quindi potrebbero lavorare per un'altra azienda al di fuori di Roblox che si occupa di pratiche completamente pericolose, senza contratti. A volte queste aziende sono gestite da bambini stessi. Inoltre, a causa della struttura di Roblox, i singoli utenti possono assumere il controllo unilaterale delle entrate di un gioco, senza alcun programma di sensibilizzazione da parte della piattaforma per l'abuso degli sviluppatori.

Attualmente Roblox non ha fatto nessuna dichiarazione a riguardo ma ha affermato: "Roblox prende molto sul serio le segnalazioni di abuso e laddove si riscontra una violazione dei nostri standard, agiamo sulla nostra piattaforma contro l'accusato. Abbiamo un team ampio e formato da esperti con migliaia di membri dedicati alla protezione dei nostri utenti e al monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per i contenuti inappropriati".

Fonte: GamesIndustry