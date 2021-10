Roblox dice no al romanticismo: vietati i baci, le strette di mano e altro

Roblox è uno dei giochi più di successo negli ultimi anni, registrando milioni di utenti che si riuniscono ogni giorno per godersi la vasta gamma di esperienze che la piattaforma offre. Essendo consapevoli della grande community dietro il nome, la società di Roblox sottolinea di voler creare un luogo sicuro per tutti, eliminando tra le altre cose ogni traccia di romanticismo nel gioco.

Con l'aggiornamento del 6 ottobre degli standard etici da seguire sulla piattaforma, è stata aggiunta la seguente descrizione al punto 11: "Roblox è un luogo sicuro per incontrare amici online, chattare e collaborare a progetti creativi, ma vietiamo i contenuti che cercano o promuovono relazioni romantiche, come: animazioni di baci, strette di mano o altri gesti romantici in un contesto romantico ed esperienze che mostrano eventi romantici, come matrimoni, appuntamenti o lune di miele".

Sebbene possa essere una linea guida un po' radicale per i suoi utenti, c'è chi l'ha visto logico se si tiene conto del fatto che Roblox ha un vasto pubblico di bambini. Ciò significa che a causa della natura insicura di Internet, non si può essere sicuri al 100% con chi si sta giocando e cosa comporta. Ovviamente parte della community non è d'accordo su questa presa di posizione e in molti hanno indicato che con queste linee guida, automaticamente anche diversi giochi presenti nel catalogo e che hanno un incredibile successo dovranno essere cancellati.

All the front-page games now liable to be banned (all are in direct violation of the new roblox tos guidelines) pic.twitter.com/JLV0LcAHeh — SeaThePirates (@SeaThePirates) October 6, 2021

The new roblox tos shit is so fucking funny THEY BANNED HOLDING HANDS.....no pda smh pic.twitter.com/pMgZD80qzR — kupa ! (@Kupadraws) October 6, 2021

Per adesso quindi non ci resta che attendere e vedere se Roblox tornerà sui suoi passi.

