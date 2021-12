Roblox: Paris Hilton lancia il suo metaverso chiamato 'Paris World'

Paris Hilton ha creato un'isola nel mondo virtuale online Roblox, soprannominata Paris World, dove i visitatori possono esplorare le repliche digitali della sua tenuta di Beverly Hills e della sua residenza per cani, passeggiare su una passerella ispirata alla celebrazione del suo matrimonio ed esplorare l'isola a bordo di un'auto sportiva di lusso o di uno yacht.

Come altri ritrovi virtuali, Paris World raccoglierà piccoli pagamenti per l'acquisto di abbigliamento virtuale o per prenotare un giro su una moto d'acqua. "Per me, il metaverso è un posto dove puoi fare tutto ciò che vuoi nel mondo digitale", ha detto Hilton, che ha lavorato per creare aspetti della sua vita giramondo per i fan. "Non tutti riescono a sperimentarlo, quindi abbiamo lavorato per dare alle persone la possibilità di provarlo virtualmente".

Marchi come il marchio Tommy Hilfiger hanno lanciato una linea di moda digitale ready-to-wear per gli avatar Roblox. Nike ha aperto un mondo virtuale chiamato Nikeland a novembre, dove i visitatori possono giocare a dodgeball con gli amici, indossare un paio di scarpe da ginnastica e vincere medaglie. Anche i rapper Lil Nas X e Travis Scott hanno tenuto concerti lo scorso anno per milioni di spettatori virtuali.

Paris World terrà ogni settimana una serie di eventi e altre celebrità saranno disponibili su quest'isola.

Fonte: Roblox