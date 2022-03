Roblox in arrivo su PS4 e PS5? Spunta un annuncio di lavoro

Un nuovo annuncio di lavoro da parte di Roblox suggerisce che i piani dell'azienda di espandersi alla console di gioco di Sony si stanno avvicinando molto alla realtà. L'elenco cerca un ingegnere software senior per console PlayStation per sviluppare un'app Roblox per PlayStation, hardware che la piattaforma di gioco di Roblox deve ancora raggiungere.

L'annuncio di lavoro riporta che la posizione "aiuterà a costruire e supportare il nostro motore di gioco utilizzato da milioni di utenti in tutto il mondo per la piattaforma Sony PlayStation", comprese "tutte le parti dell'applicazione, dall'integrazione con la piattaforma di destinazione e gli adattamenti dell'interfaccia utente all'ottimizzazione delle prestazioni".

Il CEO di Roblox David Baszucki ha accennato alla visione espansiva dell'azienda per piattaforme aggiuntive nel 2021, affermando che Nintendo Switch, Sony PlayStation e Oculus Quest "hanno tutti perfettamente senso per Roblox".

PlayStation non sarà la prima console che ospiterà Roblox, in quanto il gioco è uscito nel 2016 su Xbox One e si può trovare anche sui dispositivi mobile.

Fonte: The Verge