Roller Champions di Ubisoft è stato rinviato ancora, ecco la nuova finestra di lancio

C'è un lungo ed estenuante elenco di giochi attualmente in sviluppo presso gli studi Ubisoft e che hanno subito cicli di sviluppo prolungati e tormentati. Roller Champions è uno di questi: annunciato per la prima volta nel 2019, il titolo multiplayer free-to-play è stato rinviato numerose volte. Nel maggio dello scorso anno, tuttavia, Ubisoft ha confermato che sarebbe stato finalmente lanciato prima di aprile di quest'anno.

Purtroppo dobbiamo parlare ancora una volta di un rinvio: come riportato dal giornalista Tom Henderson su Twitter, Ubisoft ha rivelato sul suo server Discord di Roller Champions di aver rinviato di nuovo il gioco, dicendo che il team di sviluppo "avrà bisogno di un po' più di tempo per fornire il gioco di successo che i giocatori meritano". La nuova finestra di lancio è programmata quindi per la fine della primavera.

"Stiamo lavorando sodo affinché l'attesa valga la vostra fiducia in Roller Champions poiché il gioco si avvicina ogni giorno al lancio", ha affermato Ubisoft, prima di aggiungere: "L'attesa è quasi finita ed è grazie alla vostra fiducia nella nostra squadra che siamo stati in grado di fare tali progressi".

Ubisoft quietly delayed Roller Champions again today over on their discord server. pic.twitter.com/kniMdAPnV7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) March 17, 2022

Ubisoft ha concluso dicendo: "Il vostro continuo supporto è il nostro carburante durante questa fase finale della produzione, siamo entusiasti di ciò che accadrà e non vediamo l'ora che entriate nell'arena".

Fonte: Eurogamer