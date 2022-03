RTX 3090 Ti in arrivo a marzo e cancellata la 3070 Ti da 16GB stando a un rumor

Sembra che l'attesissima ─ per chi riesce a trovarla e poi permettersela ─ RTX 3090 Ti sia in dirittura d'arrivo, 29 marzo per la precisione. Viste le premesse, sembra un miracolo. La nuova scheda video infatti è stata avvolta nel mistero, con diversi problemi produttivi che ne hanno fatto rischiare il rilascio, almeno in questi mesi.

Effettivamente non abbiamo avuto ulteriori notizie da parte della casa madre, ritenendo opportuno una comunicazione asciutta e solo quando strettamente necessario, scelta da parte di Nvidia che ha alimentato ancor di più i sospetti. Dopo il primo rumor che rivelava l'uscita il 1° marzo, da un elenco Asus, la nuova data arriva dal forum Chiphell dove si ritiene che le ragioni del ritardo dell'RTX 3090 Ti, sarebbero dovute a problemi hardware/BIOS.

Lo stesso utente afferma anche che l'RTX 3070 Ti 16GB, sarebbe stata ufficialmente cancellata. Non resta che attendere il 29 marzo per capire se questi rumor meritino fiducia.

Fonte: techspot.com