Rumbleverse, il battle royale dei creatori di Killer Instinct è stato rinviato a tempo indefinito

Rumbleverse, il nuovo Battle Royale, o meglio Brawler Royale di Epic Games, ha bisogno di un restyling. La data di uscita e l'accesso anticipato sono stati rinviati a tempo indefinito.

Graficamente molto simile al Battle Royale per eccellenza di Epic (ovvero Fortnite), Rumbleverse era stato presentato ai Game Awards e annunciato per metà febbraio. Ma il publisher avrà ovviamente bisogno di più tempo per finalizzare il gioco: sul sito ufficiale Epic Games spiega la situazione. "Vedere Grapital City piena di Rumbler ci ha insegnato molto. Siamo emozionati per il gioco che stiamo realizzando, e siamo felici che anche voi lo siate, ma ci sono altre cose che vogliamo fare per perfezionare l'esperienza. Più di un gioco, Rumbleverse sarà una community che vogliamo sostenere per molto tempo. Ci prenderemo il tempo necessario per rendere possibile tutto ciò".

"Questo ovviamente significa che l'accesso anticipato non partirà l'8 febbraio. Se avete acquistato il pacchetto accesso anticipato, stiamo lavorando con i nostri partner di piattaforma per farvi avere un rimborso. Una volta che avremo fissato una nuova data di lancio, vi offriremo nuovamente la possibilità di acquistare contenuti di gioco".

Per adesso quindi Rumbleverse non ha ancora una data di uscita, ma Epic Games ha promesso che in futuro arriveranno ulteriori aggiornamenti sul gioco. Una volta uscito, Rumbleverse sarà free-to-play e arriverà su PC e console.

Fonte: Gamepur