Rumbleverse è un nuovo battle royale del creatore di Killer Instinct

Rumbleverse è un battle royale picchiaduro free-to-play per 40 persone di Iron Galaxy, lo studio dietro Killer Instinct: Season 2 e 3. Rivelato durante i The Game Awards, Rumbleverse vede i giocatori lottare per armi e potenziamenti in cima ai grattacieli. Sarà pubblicato da Epic Games su PC e disponibile anche per PlayStation e Xbox quando arriverà l'8 febbraio.

La cross-progression e il cross-play saranno supportati ed è stato mostrato anche un video gameplay oltre al trailer che mostra cosa devono aspettarsi i giocatori da questo nuovo e bizzarro battle royale.

"Questo viaggio è iniziato per noi con l'idea di creare un'esperienza sociale, competitiva e caotica", ha affermato il co-CEO di Iron Galaxy Adam Boyes. "Volevamo costruire un grande ed esilarante parco giochi in cui accadono sempre cose spettacolari. Rumbleverse combina il nostro amore per il combattimento corpo a corpo con il lavoro di squadra e l'espressione dei giocatori che hanno reso i giochi una fonte cruciale di interazione umana".

A questo link potete iscrivervi per provare ad accedere al test che inizierà prossimamente.

Fonte: The Sixth Axis